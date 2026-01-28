Debutan Meghan Markle y Harry como productores en el Festival de Sundance

El documental sigue a Ara, Olive, Nikki y Shannon Elizabeth, niñas de entre 5 y 12 años que enfrentan la presión de alcanzar altos objetivos de venta en una industria que obtiene ganancias de 800 millones de dólares al año.

El filme, que trata sobre un grupo de niñas exploradoras que venden galletas, hizo que Meghan Markle recordara su época como girl scout. Cookie Queens , la película de la que Harry y Meghan Markle son productores ejecutivos, no trata sobre un grupo cualquiera de niñas exploradoras, sino de cuatro jóvenes cuyo objetivo es convertirse en las máximas vendedoras de galletas en Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle presentaron en el reconocido Festival de Sundance en Park City, Utah, el documental Cookie Queens , del que son productores ejecutivos.

Hace unos días, el príncipe Harry testificó en la High Court de Londres contra un editor del Daily Mail acusando a la prensa de hostigarlos y de haber convertido la vida de Meghan Markle “en una absoluta miseria”. A pesar de ello, la pareja se mostró sonriente durante la alfombra roja de Cookie Queens en el Festival de Sundance.

Una de las razones por las que los duques de Sussex decidieron producir esta película fue la conexión que Meghan Markle tuvo con el proyecto. Durante una entrevista con Deadline, Meghan Markle declaró que ser girl scout te enseña muchos valores, detalla quien.com

“Realmente te enseña tan buenos valores desde el inicio... creo que el valor de la amistad, de ser dedicada a un objetivo, como se ve en Cookie Queens, refleja cómo estas chicas se unen a algo que es importante para ellas y no se rinden. Y la confianza en uno mismo es un valor integral que viene al ser una girl scout”, mencionó Meghan en su entrevista.

En su entrevista con Deadline, Meghan también fue cuestionada sobre si le gustaría que, cuando su hija Lilibet crezca, forme parte de las girl scouts. La duquesa de Sussex respondió que “es interesante, creo que continuaremos explorando lo que nos parezca correcto”, dijo.

Añadió que tanto para ella como para la directora del documental Alysa Nahmias, “trabajar en este proyecto ha sido increíblemente especial como padres, como madres, el poder ver algo que nuestras niñas también podrán ver y disfrutar”, resaltó.

Cookie Queens debutó en el Festival de Sundance y permitió que el príncipe Harry y Meghan Markle hicieran una aparición pública donde la atención se centró en su trabajo como productores del documental y no en su vida privada.