Debutará Bad Bunny en ‘Toy Story 5’, con un divertido personaje

Bad Bunny continúa expandiendo su carrera más allá de la música y ahora dará un importante paso dentro del cine animado. El artista formará parte de Toy Story 5, donde interpretará a un peculiar personaje llamado Pizza con gafas. Bad Bunny debutará en la exitosa franquicia de Pixar dando voz a un extravagante juguete que, según los primeros detalles revelados, formará parte de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una pequeña casa abandonada dentro de un jardín. Fiel al estilo irreverente del cantante, el personaje promete destacar por su humor, personalidad relajada y ese toque “cool” que ha convertido a Bad Bunny en una figura global dentro de la música y el entretenimiento, señala quien.com

Otro detalle que llamó la atención es que el puertorriqueño grabará sus diálogos tanto en inglés como en español, reforzando así el alcance internacional de su participación dentro de la película. Aunque muchos lo identifican principalmente por su carrera musical, Bad Bunny ha ido construyendo poco a poco un camino dentro de Hollywood. El cantante ya participó en producciones como Bullet Train, F9 y Happy Gilmore 2, además de aparecer en proyectos relacionados con la WWE. Sin embargo, Toy Story 5 marcará un momento especial en su trayectoria, ya que se convertirá en su primer gran papel dentro de una película animada. El filme se estrena el 19 de junio.