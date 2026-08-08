Debutará Billie Eilish en el cine como protagonista de la cinta ‘The Bell Jar’

La cinta ha llamado especialmente la atención porque representa el debut de Billie Eilish como protagonista de una película, después de su participación como actriz en la serie Swarm, de Prime Video, en 2023. En la nueva producción, la cantante interpretará a Esther Greenwood, el personaje principal de la obra de Plath.

La película es dirigida y escrita por la ganadora del Oscar Sarah Polley y actualmente se encuentra en producción en Toronto, Canadá.

Billie Eilish dará un nuevo paso en su carrera artística al protagonizar The Bell Jar , adaptación cinematográfica de la novela homónima de Sylvia Plath, publicada en 1963.

The Bell Jar , publicada en español como La campana de cristal, cuenta la historia de Esther Greenwood, una joven de 19 años, inteligente y con aspiraciones literarias, que comienza a experimentar una profunda crisis personal mientras intenta decidir qué quiere hacer con su vida.

Las primeras imágenes tomadas durante la filmación muestran a Eilish con una transformación completamente distinta a la imagen que suele presentar en sus apariciones públicas. La artista aparece con ropa inspirada en la década de 1950, cabello castaño y maquillaje de época para interpretar a la joven escritora, detalla elimparcial.com

La historia se desarrolla en 1953 y comienza cuando Esther consigue una oportunidad que, en teoría, debería representar uno de los mejores momentos de su juventud: un trabajo de verano en Nueva York para una revista dirigida a mujeres. Esther llega a la ciudad junto con otras jóvenes universitarias que también obtuvieron la oportunidad de trabajar para la publicación.

Sin embargo, la experiencia no resulta como ella esperaba. Mientras sus compañeras disfrutan de la vida en Nueva York, de las fiestas, la moda y las actividades relacionadas con la revista, Esther comienza a sentirse cada vez más desconectada de lo que ocurre a su alrededor.

Aunque es una estudiante destacada y tiene talento para escribir, no consigue sentirse satisfecha con los caminos que tiene frente a ella. La protagonista empieza a preguntarse qué quiere hacer después de terminar la universidad y cuestiona las opciones que la sociedad de la época consideraba adecuadas para una mujer.

En la nueva adaptación, Billie Eilish será Esther Greenwood, un personaje que permanece prácticamente en el centro de toda la historia.

Las primeras fotografías de la filmación permiten observar cómo la cantante adoptó una estética completamente diferente para representar a Esther. En las imágenes aparece con prendas de inspiración vintage, incluyendo una blusa roja, falda de corte A, aretes de perlas, labios rojos y un peinado acorde con la época.

El cambio de imagen ha generado una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores, debido a que se aleja de los atuendos holgados y la estética que Billie Eilish ha utilizado durante buena parte de su carrera musical.

La producción comenzó a filmarse en junio de 2026 en Toronto y continúa actualmente, por lo que todavía no existe una fecha oficial de estreno anunciada.

La película está a cargo de Sarah Polley, directora y guionista canadiense que ganó el Oscar al Mejor Guion Adaptado por Women Talking.

Aunque The Bell Jar será su primera película, Billie Eilish ya había tenido una experiencia frente a las cámaras como actriz.

En 2023, apareció en la serie Swarm, donde interpretó a Eva, una líder de culto. Esa participación marcó su primer papel importante como actriz, pero ahora asumirá un personaje protagonista en una producción cinematográfica.

Por ahora, The Bell Jar no tiene una fecha oficial de estreno. La película continúa en producción y las primeras fotografías del rodaje comenzaron a circular en agosto de 2026.

Lo confirmado es que Billie Eilish interpretará a Esther Greenwood, Sarah Polley escribirá y dirigirá la adaptación y Carey Mulligan dará vida a la madre de la protagonista.