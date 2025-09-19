Debutará Emiliano Aguilar en el Regional Mexicano

El tema fue presentado a través de videos donde el joven aparece montando a caballo y portando un sombrero vaquero, elementos que remiten directamente a la tradición charra que ha acompañado por generaciones a su familia.

A diferencia de sus trabajos anteriores, que iban del rap al trap y al reguetón, en esta ocasión eligió un corrido norteño de corte clásico, evocando los sonidos que hicieron célebre a su abuelo, Antonio Aguilar.

Emiliano Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar, compartió en redes sociales una nueva canción con la que marca un giro en su propuesta musical.

Mientras que gran parte de los nuevos intérpretes opta por los corridos tumbados, bélicos o fusiones con música urbana, Emiliano decidió inclinarse por un estilo más tradicional del acordeón y la música norteña, señala elimparcial.com

Hasta ahora no se ha confirmado si la pieza es un cover de alguna interpretación de Antonio Aguilar o si se trata de una grabación nueva con instrumentación clásica y su propia voz, la cual ha sido comparada en potencia con la del patriarca de la dinastía.

El tema elegido aborda la historia de Lamberto Quintero, personaje que se volvió leyenda dentro de la música regional tras ser inmortalizado por Antonio Aguilar en los años setenta. Quintero fue asesinado en 1976 en una balacera en El Salado, Sinaloa, en un episodio de venganza relacionado con rivalidades entre familias de la región.

La canción, que narra su vida y su destino trágico, se convirtió en un referente cultural sobre temas como la lealtad, la traición y los códigos de honor. En 1987, Antonio Aguilar llevó la historia al cine, consolidando su figura dentro del folclore mexicano. Cada 28 de enero, seguidores del personaje lo recuerdan, especialmente en su comunidad natal.