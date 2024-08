El cantante y compositor colombiano J Balvin debutará en el cine junto a Sean Astin y Stephen Amell en el drama sobre drogas Little Lorraine que dirige Andy Hines.

La noticia, adelantada por la revista especializada Variety, informa también de que la producción, filmada en Cabo Bretón, Nueva Escocia y Ontario, tendrá además en los papeles principales a los actores Stephen Amell y Sean Astin.

Producida por Wango Films de Canadá, la cinta ha completado el rodaje de la que será el debut como actor de J Balvin, aunque no en el cine, ya que había firmado en el pasado las bandas sonoras de películas como Fast and Furious 7 y 8, Juego de espías y Bad Boys for Life, ambas en 2020, detalla milenio.com