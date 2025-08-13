Debutará Kenia Os en los cines de Estados Unidos con ‘Kenia Os: La OG’

Tras romper récords en México, Kenia OS da un paso más en su carrera al llevar su talento a las salas de cine de Estados Unidos con su documental-concierto Kenia Os: La OG La película se estrenará el próximo 29 de agosto en Los Ángeles, seguida de proyecciones en Miami, Nueva York, Chicago y otras ciudades clave del país. Producida por Sony Music Entertainment México a través de su división Sony Music Vision México y distribuida en Estados Unidos por Spanglish Movies, la cinta ofrece un acercamiento íntimo a la travesía emocional de Kenia OS antes, durante y después de sus conciertos sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, uno de los recintos más icónicos de América Latina.

Kenia OS: LA OG no es solo un concierto filmado: es un retrato auténtico de su esfuerzo y pasión, con escenas de ensayos, preparación y la conexión única que mantiene con sus fans, señala elimparcial.com La película fue codirigida por Ana Nube, Gastón Etchechoury y la propia Kenia OS, mientras que la dirección de fotografía estuvo a cargo de Yann Puerto. El resultado es un documental-concierto que celebra la visión artística y la entrega de una artista que ha sabido construir su propio universo, combinando música, emociones y una narrativa cinematográfica que permite al público conocer a Kenia OS más allá del escenario.