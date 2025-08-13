Debutará Kenia Os en los cines de Estados Unidos con ‘Kenia Os: La OG’

Tras romper récords en México, Kenia OS da un paso más en su carrera al llevar su talento a las salas de cine de Estados Unidos con su documental-concierto Kenia Os: La OG
La película se estrenará el próximo 29 de agosto en Los Ángeles, seguida de proyecciones en Miami, Nueva York, Chicago y otras ciudades clave del país.
Producida por Sony Music Entertainment México a través de su división Sony Music Vision México y distribuida en Estados Unidos por Spanglish Movies, la cinta ofrece un acercamiento íntimo a la travesía emocional de Kenia OS antes, durante y después de sus conciertos sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, uno de los recintos más icónicos de América Latina.
Kenia OS: LA OG no es solo un concierto filmado: es un retrato auténtico de su esfuerzo y pasión, con escenas de ensayos, preparación y la conexión única que mantiene con sus fans, señala elimparcial.com
La película fue codirigida por Ana Nube, Gastón Etchechoury y la propia Kenia OS, mientras que la dirección de fotografía estuvo a cargo de Yann Puerto.
El resultado es un documental-concierto que celebra la visión artística y la entrega de una artista que ha sabido construir su propio universo, combinando música, emociones y una narrativa cinematográfica que permite al público conocer a Kenia OS más allá del escenario.
Kenia Os es una popular creadora de contenido, cantante y empresaria mexicana, nacida el 15 de julio de 1999. Comenzó su carrera en plataformas como YouTube, donde ganó notoriedad por sus vlogs, retos y contenido de estilo de vida.
Con el tiempo, su carisma y autenticidad le permitieron construir una sólida base de seguidores. Además de su éxito en redes sociales, Kenia ha incursionado en la música, lanzando varios sencillos que han resonado en la industria, consolidándose como una figura influyente entre la juventud. Su estilo único y su conexión con sus fans la han convertido en un referente en el mundo digital.