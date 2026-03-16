Debutarán Barack y Michelle Obama como productores de teatro en Broadway

Ahora, el ex presidente y la ex primera dama de Estados Unidos incursionarán en una nueva área: Broadway, donde fungirán como productores de la reposición de la obra Proof.

Esto ha sido especialmente visible a través de su productora Higher Ground Productions, con la que han trabajado en proyectos como el documental ganador del Oscar American Factory y la película Leave the World Behind.

Barack y Michelle Obama han demostrado en más de una ocasión su habilidad para mantenerse activos y vigentes, no solo en temas políticos sino también en la industria del entretenimiento.

Proof es una aclamada obra de teatro escrita por David Auburn que se estrenó en el año 2000, y por la que el dramaturgo obtuvo el Premio Pulitzer de Drama y el Tony a Mejor Obra, detalla quien.com

Esta nueva versión busca revivir la historia de Auburn y contará con la dirección del ganador del Tony, Thomas Kail, quien también participará como productor junto a Mike Bosner, además de los Obama y su productora. Asimismo, los actores Ayo Edebiri y Don Cheadle, harán su debut en Broadway con esta producción.

“Traer de vuelta a Broadway esta obra emblemática con Ayo, Don, Tommy y Mike al mando es un privilegio extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de formar parte de esta producción”, dijeron los Obama.

Bosner y Kail también mostraron su entusiasmo por la incorporación de los Obama al proyecto. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Higher Ground como socios en Proof y de contar con su visión creativa y pasión para esta producción”, señalaron los productores. “Su impecable criterio para contar historias y fomentar la comunidad los convierte en colaboradores ideales para esta reposición”.

La historia de Auburn sigue a Catherine (Ayo Edebiri), una joven que, tras la muerte de su padre Robert (Don Cheadle), un brillante, pero inestable profesor de matemáticas que padecía una enfermedad mental, debe demostrar que un cuaderno con hallazgos revolucionarios es de su autoría y no de su padre.

Mientras intenta probarlo, Catherine enfrenta el peso del legado intelectual de su padre y la posibilidad de seguir sus pasos en esa delgada línea entre el genio y la locura.

La obra toca temas como la familia, la verdad y la salud mental dentro de un contexto matemático, lo que la convierte en un drama intenso y emocional.

“Proof es precisamente el tipo de historia qué Higher Ground se propuso defender, una obra que plantea preguntas profundas sobre la brillantez, la duda y lo que heredamos de las personas que más amamos”, afirmaron los Obama.

Esta nueva versión tendrá una temporada limitada de 16 semanas y se presentará en el Teatro Booth de Broadway. Las funciones previas comenzarán el 31 de marzo, mientras que el estreno oficial está programado para el 16 de abril.