Decepciona en la taquilla estreno del live action de ‘Moana’

La adaptación de acción real de Moana de Disney recaudó solo 43 millones de dólares durante su primer fin de semana, según las primeras cifras publicadas por las revistas especializadas de Hollywood, quedando por debajo de las previsiones de los expertos y muy por debajo del éxito sin precedentes de Moana 2, la película de animación más reciente de la franquicia.
Desde su estreno Moana ha recaudado alrededor de 43 millones de dólares en los cines de Norteamérica desde el viernes, quedando ligeramente por debajo de las proyecciones de Boxoffice Pro, que esperaban un fin de semana de estreno de entre 45 y 55 millones de dólares.
La película también tuvo un rendimiento inferior al esperado a nivel internacional, recaudando aproximadamente 52 millones de dólares en los mercados extranjeros, para un total de solo 95 millones de dólares, detalla forbes.com.mx
Eso significa que el nuevo remake tiene un largo camino por recorrer para recuperar su presupuesto: según Variety, Moana tuvo un presupuesto de producción de 250 millones de dólares antes del marketing, y los cines suelen quedarse con aproximadamente la mitad de la venta de entradas.
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El fin de semana de estreno es uno de los peores para los remakes de acción real de Disney, una decepcionante continuación después de que el remake de Lilo & Stitch en 2025 se estrenara con 146 millones de dólares y llegará a recaudar más de mil millones de dólares a nivel mundial.
Aunque mantuvo a Dwayne ‘The Rock’ Johnson en su papel protagónico como el semidiós Maui, tuvo un desempeño significativamente peor que Moana 2, que rompió algunos de los récords de Disney para el fin de semana de Acción de Gracias en 2024, recaudando 139.7 millones de dólares durante el fin de semana tradicional y 225 millones de dólares durante el fin de semana completo de cinco días.
Incluso la primera película animada de Moana tuvo un éxito aún mayor en su fin de semana de estreno, recaudando aproximadamente 56.6 millones de dólares en 2016.
Este fin de semana, la taquilla estuvo dominada por las películas infantiles. A pesar de un comienzo difícil el fin de semana pasado, Minions & Monsters, la última entrega de Universal de la franquicia Gru, mi villano favorito, se posicionó en segundo lugar con otros 20.5 millones de dólares este fin de semana.
Toy Story 5 continuó su exitosa trayectoria en taquilla con otros 18.5 millones de dólares, alcanzando un total de 403.7 millones de dólares en los cines de Norteamérica.
Aunque julio se ha caracterizado hasta ahora por decepciones en taquilla, los cinéfilos esperan con entusiasmo varios estrenos importantes en la segunda quincena del mes.
La esperadísima adaptación de La Odisea de Christopher Nolan llega a los cines el próximo fin de semana. Los expertos de Boxoffice Pro prevén un estreno masivo de entre 100 y 120 millones de dólares para esta adaptación del clásico griego antiguo, superando el estreno de Oppenheimer de Nolan (82.4 millones de dólares en 2023), pero sin alcanzar los niveles de fenómeno de El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace (158.4 millones y 160.8 millones de dólares, respectivamente).