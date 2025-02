Decepciona Peso Pluma por su actuación en el Festival Fire Aid

“Naa no me la creo, me hacen amanecerme hasta estas horas para que Peso Pluma cante solo una canción”. Esperé dos horas para que cantara una perra canción Peso Pluma, “Peso Pluma para eso te esperé dos horas”, escribieron algunos fans del jalisciense.

La expectativa en torno a la presentación de Peso Pluma era alta, especialmente porque se trataba de un evento de alcance global con figuras destacadas en la industria musical, señala elimparcial.com

A pesar de su creciente popularidad y de haber sido el único representante de México en el evento, su fugaz intervención dejó con ganas de más a quienes esperaban un setlist más amplio.

El festival reunió a una lista de artistas de primer nivel, quienes se presentaron en dos escenarios, entre ellos Billie Eilish, Earth, Wind & Fire, Gracie Abrams, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, entre otros.

El cantante de corridos tumbado se sumaría a la lista de estrellas que brindarán un concierto para recolectar ayuda para los miles de personas afectadas por los intensos incendios en Los Ángeles.

Peso Pluma se caracteriza por un estilo musical que tiene un toque acústico con influencias de la música urbana como el trap mezclados con el sonido de los corridos tumbados. Algunos de sus éxitos son El Belicón, Siempre pendientes, PRC, Por las noches, AMG, Ella baila sola La People II y La bebé (Remix).