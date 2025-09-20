Decide Ángela Aguilar irse a estudiar a Estados Unidos

Los shows cancelados tendrían lugar el 24 de octubre en Nueva Jersey, el 26 en Pensilvania, el 31 en Misuri y el 14 de noviembre en Carolina del Norte.

Hace unas semanas se hizo pública la cancelación de algunos de los 17 conciertos de la gira Libre corazón , que marca el regreso de Ángela Aguilar en solitario a los Estados Unidos.

La cantante Ángela Aguilar está enfocada en cumplir sus metas personales y profesionales. Pese a la cancelación de algunas de sus presentaciones en Estados Unidos por la presunta baja venta de boletos, la esposa de Christian Nodal se encuentra trabajando en nueva música, planeando un viaje y alistándose para comenzar sus estudios en dicho país.

El influencer Kunno, gran amigo de la cantante, fue cuestionado por la prensa sobre el estado emocional de la mexicana ante la cancelación de parte de su gira: aseguró que ella está bien porque cuenta con el cariño y respaldo de su familia, detalló quien.com

“No, no, no le afecta, está muy bien porque tiene un vínculo familiar muy muy grande. Tiene amigos que, sí me voy a dar ese título, la apoyan, la aman y la admiran. Gente que la apapacha, que la distrae. Y creo que eso también es lo que la distrae un poco. Darle su tiempo porque no la han soltado”, expresó.

La amistad entre ambos ha crecido al grado de que el creador de contenido se ha convertido en un gran confidente para la cantante y ha estado junto a ella en los momentos más difíciles.

“Cuando ya te está afectando tu trabajo, es demasiado desafortunado porque no hay por qué. Siento que ya pasó tanto tiempo, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Recordemos que tiene 21 años y por más que haya tomado decisiones y haya hecho cosas, recordemos todos en casa qué hicimos a nuestros 21 años”, reflexionó Kunno.

Kunno también compartió cómo la esposa de Christian Nodal ha sabido mantenerse de pie pese a la presión mediática que enfrenta desde hace más de un año por su vida amorosa. Incluso, está enfocada en alcanzar sus metas personales, entre ellas estudiar (se desconocen detalles de los estudios que realizará).

“Ahorita ya se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Hemos estado hablando estos días y yo la veo muy bien honestamente...haciendo ejercicio, preparándose, haciendo más música”, resaltó el influencer.