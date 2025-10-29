Declara Guillermo del Toro que prefiere la muerte, a usar la IA

Guillermo Del Toro siempre ha sido muy claro sobre su contrariedad respecto al uso de inteligencia artificial para generar contenidos y una vez más habló sobre el tema para concluir que, entre hacer uso de este tipo de herramientas o la muerte, prefiere la muerte sin pensarlo dos veces.

Una de las principales características de Victor, el doctor que trajo a la vida al monstruo en la historia de Frankenstein, es su extrema arrogancia tras lograr crear una nueva vida.

Un efecto similar toma forma en los ‘tech bros’, término popularizado para señalar a los hombres que trabajan en la industria tecnológica, pues según el director Guillermo del Toro hay un gran parecido entre Victor Frankenstein y estos programadores que juegan a ser Dios y lanzan nuevas plataformas o aplicaciones sin medir las consecuencias que éstas pueden tener en los consumidores, detalla quien.com