Declara Guillermo del Toro que prefiere la muerte, a usar la IA

Guillermo Del Toro siempre ha sido muy claro sobre su contrariedad respecto al uso de inteligencia artificial para generar contenidos y una vez más habló sobre el tema para concluir que, entre hacer uso de este tipo de herramientas o la muerte, prefiere la muerte sin pensarlo dos veces.
Una de las principales características de Victor, el doctor que trajo a la vida al monstruo en la historia de Frankenstein, es su extrema arrogancia tras lograr crear una nueva vida.
Un efecto similar toma forma en los ‘tech bros’, término popularizado para señalar a los hombres que trabajan en la industria tecnológica, pues según el director Guillermo del Toro hay un gran parecido entre Victor Frankenstein y estos programadores que juegan a ser Dios y lanzan nuevas plataformas o aplicaciones sin medir las consecuencias que éstas pueden tener en los consumidores, detalla quien.com
El cineasta mexicano ha asegurado que el arte y la narración deben ser producto del ingenio y la emoción humana, un discurso que llega en un momento crucial en el que la industria cinematográfica recurre cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para crear guiones, imágenes y personajes para ahorrar costos.
Pero el rechazo de Guillermo del Toro contra la IA va más allá de la técnica, tiene raíces en sus valores morales y estéticos como creador de historias.
En un mundo que valora la velocidad por encima del sustento, Guillermo del Toro insiste en que la creación necesita tiempo, alma y propósito para convertirse en una verdadera obra de arte.
Mientras otros directores adoptan la IA para acelerar sus producciones, él defienda la imperfección artesanal en el arte, pues requiere error, intuición y emoción que son imposibles de replicar por ningún algoritmo.
Otros grandes nombres de la industria como Christopher Nolan y Denis Villenueve también se han expresado respecto a la deshumanización del séptimo arte.