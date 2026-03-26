Declaran a Cruz Martínez prófugo, tras no presentarse en una audiencia

El cambio en su situación legal ocurrió después de que el productor no acudiera a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Esta diligencia tenía como objetivo evaluar su cumplimiento de obligaciones previas impuestas por la autoridad, señala elimparcial.com

La medida se tomó tras no presentarse a una audiencia clave ante la Fiscalía estatal, relacionada con el proceso legal que enfrenta por una denuncia de presunta violencia doméstica interpuesta por la cantante Alicia Villarreal. Este hecho marca un punto crítico en el caso, ya que modifica su estatus legal y abre la puerta a sanciones más severas.

La situación jurídica del productor musical Cruz Martínez cambió de forma significativa luego de que autoridades de Nuevo León lo declararan prófugo de la justicia.

#Espectáculos // 🚨😱⚖️ Cruz Martínez no se presentó a su audiencia en el caso con Alicia Villarreal 🚫, lo que complica su situación legal. Al no cumplir con las condiciones que le permitían seguir el proceso en libertad, ahora es considerado prófugo ⚠️👀 #CruzMartinez ... pic.twitter.com/ZCDVKXqR5N

Martínez llevaba su proceso en libertad bajo ciertas condiciones. Entre ellas, debía presentarse de manera periódica a firmar ante las autoridades, ya fuera cada 15 días o de forma mensual. Sin embargo, el incumplimiento de estas medidas, sumado a su ausencia en la audiencia reciente, derivó en su declaración como prófugo.

El desacato procesal tiene efectos inmediatos en su caso. Entre los principales riesgos que enfrenta se encuentran, la cancelación de los beneficios que le permitían continuar el proceso en libertad, la posible emisión de una orden de aprehensión y la imposición de prisión preventiva por evadir la acción de la justicia.

Estas medidas forman parte de los mecanismos legales para garantizar la comparecencia de un imputado ante la autoridad cuando incumple sus obligaciones.

El proceso legal se originó a partir de una denuncia por presunta violencia doméstica presentada por Alicia Villarreal. Aunque el caso sigue en curso, la investigación continúa bajo supervisión de la Fiscalía correspondiente.

Hasta antes de este incumplimiento, Martínez tenía la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, su conducta procesal fue determinante para que las autoridades reconsideraran su situación jurídica.