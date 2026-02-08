$!Declaran oficialmente el 8 de febrero como el ‘Bad Bunny Day’ en California

El gobernador de California, Gavian Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero de 2026 como Bad Bunny Day en todo el estado, una decisión que rápidamente se volvió tendencia global en redes sociales. El anuncio fue publicado desde la cuenta oficial de prensa del gobierno estatal, @GovPressOffice, con un tono exagerado, humorístico y casi troll, en el que describen al artista como un “tremendous lover of the Spanish”, mencionan “Puerto Rico”, elogian su voz y hasta bromean con que es “casi tan atractivo como Newsom”. La fecha coincide con la presentación de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl en el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía, lo que convirtió el evento en un fenómeno cultural y político al mismo tiempo.

Aunque la declaración no fue publicada como una proclamación formal en el portal oficial del gobierno de California (como suele hacerse con documentos institucionales), sí fue emitida desde una fuente gubernamental oficial, por lo que los medios la trataron como real, señala elimparcial.com La publicación fue tan irónica que muchos pensaron que se trataba de un meme falso, pero medios de gran prestigio confirmaron la información, entre ellos ABC7 News, Billboard, Variety, Deadline, Newsweek, NBC Los Ángeles, New York Post.