Alex Fernández suele visitar frecuentemente el rancho Los 3 Potrillos, donde creció con su abuelo Vicente Fernández. A dos años de la partida del Charro de Huentitán, el cantante decidió dedicarle un tema muy especial, que es su segundo sencillo titulado Mi abuelo vino a visitarme.

“Es una canción que me pone feliz y triste, por acordarme de mi abuelo siempre de alguna manera y es un homenaje él. Me costó mucho trabajo grabar, porque me acordaba de mi abuelo. Además, es una canción que habla de una historia muy bonita, así que cuando cantaba la canción me imaginaba a mi abuelo. De hecho, en el estudio tuvimos que sacar a todo el mundo, apagar las luces y todo para que yo la pudiera grabar e interpretar a gusto; al final, me encantó”, explicó Alex Fernández.

Con los sentimientos a flor de piel por el tema de la vida y la muerte, contó un momento que sigue muy presente en su memoria. “Hay una parte de la canción que cada vez que la escucho viene una escena que me imagino que me parte más el corazón, porque dice algo así como: ‘Y entonces me agarró la mano como cuando era niño hasta que me quedé dormido’, porque así ocurrió realmente, esa es la parte que más me llevó”, explicó.