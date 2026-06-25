$!Dedica Belinda emotivo mensaje a Memo Ochoa tras su presentación en el Mundial 2026

Belinda no sólo fue parte del show inaugural de la Copa Mundial 2026, sino que sigue el paso de México para darle su apoyo. Ayer, miércoles 24 de junio, no fue la excepción porque la cantante celebró el triunfo de la selección mexicana frente a Chequia con un marcador de 3-0.
Además, la intérprete de Mi bella traición y Amor a primera vista reaccionó al debut en el Mundial 2026 del portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa Magaña, quien es mejor conocido como Memo Ochoa, ya que esto igual marca su retiro oficial a sus 40 años de edad; el próximo 13 de julio cumplirá 41 años.
Fue mediante una historia en Instagram que Belinda le dedicó un mensaje al guardameta mexicano; grabó una entrevista que el integrante de la selección mexicana otorgó y añadió las siguientes palabras, detalla elheraldodemexico.com.mx
“¡Viva México! Te queremos, Memo Ochoa, ¡qué emoción! ¡Vamos por ella!”
La también actriz, de 37 años, igual compartió la tabla de posiciones para destacar que México pasó a la siguiente ronda con un puntaje perfecto porque lidera el Grupo A tras ganar sus tres primeros partidos sin recibir ningún gol de la siguiente forma.
Memo Ochoa ya había anticipado su retiro oficial después del Mundial 2026 porque declaró que no concibe su carrera sin la selección mexicana. Tomó esta decisión en el marco de su 41 cumpleaños. Por lo mismo, recibió un homenaje al ingresar al Estadio Azteca, donde ayer fue el partido.
Esto marcó su sexta Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.
Este recinto deportivo es especial para el guardameta originario de Guadalajara, Jalisco, porque es donde debutó el 15 de febrero de 2004 en el partido del América contra Monterrey correspondiente al torneo Clausura 2004; por lo mismo, como muestra de amor, besó la portería, ya que este sería su último partido en este lugar.
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