$!Dedica Belinda emotivo mensaje a Memo Ochoa tras su presentación en el Mundial 2026

Belinda no sólo fue parte del show inaugural de la Copa Mundial 2026, sino que sigue el paso de México para darle su apoyo. Ayer, miércoles 24 de junio, no fue la excepción porque la cantante celebró el triunfo de la selección mexicana frente a Chequia con un marcador de 3-0.

Además, la intérprete de Mi bella traición y Amor a primera vista reaccionó al debut en el Mundial 2026 del portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa Magaña, quien es mejor conocido como Memo Ochoa, ya que esto igual marca su retiro oficial a sus 40 años de edad; el próximo 13 de julio cumplirá 41 años.

Fue mediante una historia en Instagram que Belinda le dedicó un mensaje al guardameta mexicano; grabó una entrevista que el integrante de la selección mexicana otorgó y añadió las siguientes palabras, detalla elheraldodemexico.com.mx