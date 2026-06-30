Dedica Carín León concierto a afectados por terremotos en Venezuela

El cantante sonorense Carín León continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina. El intérprete de música mexicana hizo historia al convertirse en el primer artista en presentarse en el NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami, donde además consiguió el primer lleno total del recinto con más de 24 mil asistentes. El concierto, correspondiente a su gira De Sonora Para El Mundo, reunió a miles de fanáticos que disfrutaron de un espectáculo de gran formato, invitados especiales y uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando el cantante dedicó una interpretación al pueblo venezolano e impulsó una campaña de donaciones para apoyar a quienes atraviesan una situación difícil.

La presentación reafirmó el crecimiento internacional del originario de Hermosillo, Sonora, quien continúa llevando la música mexicana a escenarios cada vez más importantes alrededor del mundo, detalló elimparcial.com La presentación de Carín León representó un momento histórico tanto para el artista como para el nuevo inmueble deportivo de Miami. El NU Stadium, recientemente inaugurado como la nueva casa del Inter Miami, abrió sus puertas para recibir el primer concierto de su historia y fue precisamente el intérprete sonorense quien encabezó ese acontecimiento.

Juanes estuvo entre los invitados.

De acuerdo con los organizadores, más de 24 mil personas asistieron al espectáculo, convirtiéndolo además en el primer sold out del estadio. Con una producción de gran formato, el cantante trasladó la esencia del desierto sonorense hasta la llamada “Capital de Latinoamérica”, ofreciendo un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera. La noche comenzó con A Través del Vaso, uno de los temas más representativos de su repertorio y que marcó el tono del concierto desde los primeros minutos.

Silvester Dangond también figuró en los invitados.