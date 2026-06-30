Dedica Carín León concierto a afectados por terremotos en Venezuela

El cantante sonorense Carín León continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina.
El intérprete de música mexicana hizo historia al convertirse en el primer artista en presentarse en el NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami, donde además consiguió el primer lleno total del recinto con más de 24 mil asistentes.
El concierto, correspondiente a su gira De Sonora Para El Mundo, reunió a miles de fanáticos que disfrutaron de un espectáculo de gran formato, invitados especiales y uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando el cantante dedicó una interpretación al pueblo venezolano e impulsó una campaña de donaciones para apoyar a quienes atraviesan una situación difícil.
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La presentación reafirmó el crecimiento internacional del originario de Hermosillo, Sonora, quien continúa llevando la música mexicana a escenarios cada vez más importantes alrededor del mundo, detalló elimparcial.com
La presentación de Carín León representó un momento histórico tanto para el artista como para el nuevo inmueble deportivo de Miami.
El NU Stadium, recientemente inaugurado como la nueva casa del Inter Miami, abrió sus puertas para recibir el primer concierto de su historia y fue precisamente el intérprete sonorense quien encabezó ese acontecimiento.
De acuerdo con los organizadores, más de 24 mil personas asistieron al espectáculo, convirtiéndolo además en el primer sold out del estadio.
Con una producción de gran formato, el cantante trasladó la esencia del desierto sonorense hasta la llamada “Capital de Latinoamérica”, ofreciendo un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera.
La noche comenzó con A Través del Vaso, uno de los temas más representativos de su repertorio y que marcó el tono del concierto desde los primeros minutos.
Uno de los momentos que más conmovió al público ocurrió cuando Carín León decidió dedicar una canción al pueblo venezolano.
Durante ese segmento del concierto expresó su solidaridad con las personas que atraviesan momentos complicados y aprovechó el escenario para invitar a los asistentes a participar en una iniciativa de apoyo humanitario.
Como parte del gesto, en las pantallas del estadio apareció un código QR mediante el cual los asistentes pudieron realizar donaciones destinadas a apoyar diversas acciones en favor de Venezuela.
El espectáculo también estuvo acompañado por importantes invitados especiales. Uno de ellos fue el cantante colombiano Silvestre Dangond, quien subió al escenario para interpretar junto a Carín León la canción Cosas Sencillas, desatando la emoción de los asistentes.
El reconocido músico colombiano Juanes apareció inesperadamente para interpretar junto al sonorense Carranga, colaboración incluida en el álbum MUDA y que tuvo su estreno oficial en vivo durante este concierto.
Posteriormente ambos artistas interpretaron La Camisa Negra, uno de los mayores éxitos de Juanes, provocando que miles de asistentes cantaran el tema de principio a fin.
Entre los asistentes fue captada la presencia del ex futbolista argentino Carlos Tévez, quien disfrutó del espectáculo desde las gradas del estadio.
Su presencia llamó la atención de varios asistentes, quienes compartieron fotografías y videos en redes sociales durante el concierto.
La asistencia de personalidades del deporte y del entretenimiento refleja el alcance internacional que ha conseguido Carín León en los últimos años.
Otro de los momentos característicos del espectáculo fue la instalación del ya conocido Compas Bar, una dinámica que el cantante ha incorporado a varias fechas de su gira.
En ese espacio, ubicado dentro del escenario principal, Carín León ofreció una especie de bohemia con algunos de sus músicos mientras interpretaba canciones muy populares entre sus seguidores.
Temas como De Compas y Te Vi Con Él formaron parte de este segmento más íntimo del concierto, permitiendo una mayor cercanía con el público.
La histórica presentación en Miami llega apenas unos días después de otro importante logro para el artista. Recientemente, Carín León volvió a presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, consolidando nuevamente su presencia en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.