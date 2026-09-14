Dedica Cristian Castro el tema ‘Nunca voy a olvidarte’, al ex guardameta Memo Ochoa

El momento se volvió viral en plataformas digitales después de que asistentes al espectáculo difundieron videos donde el cantante detuvo la presentación para dirigir unas palabras al ex deportista.

El ex guardameta asistió al show como parte del público, en las primeras filas del recinto para disfrutar el concierto del cantante mexicano.

Cristian Castro detuvo su concierto en Las Vegas, Nevada, para dedicar el tema Nunca voy a olvidarte a Guillermo Ochoa, exportero de la Selección Mexicana.

El artista expresó su admiración hacia el ex futbolista frente a miles de asistentes, antes de iniciar la interpretación del tema musical. “Todo tu pueblo estamos de pie hacia ti y la verdad que no hay una persona más amorosa que tú”, afirmó el cantante sobre el escenario, detalla infobae.com

El intérprete agregó unas palabras para reconocer la trayectoria del ex jugador ante la ovación de las personas reunidas en el inmueble.

“Quiero que lo sepas de parte de todos nosotros, cuánto corazón tenemos para ti por todo lo que tú nos diste a nosotros”, sostuvo Cristian Castro.

El cantante manifestó su sorpresa al notar la presencia del ex guardameta entre los asistentes al evento musical en Estados Unidos. “No puedo creer que hayas venido al show. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias. El mejor aplauso para Guillermo Ochoa, por favor”, pidió el artista al público.

Posteriormente, el músico introdujo la canción con un mensaje directo para el ex seleccionado nacional. “Quiero decirte esto, Guillermo, te dedico esta canción: Yo nunca voy a olvidarte”, expresó antes de dar paso a la melodía.

El ex arquero disputó su sexta Copa del Mundo en el torneo de 2026 antes de anunciar su retiro definitivo de las canchas profesionales.

Tras concluir su trayectoria deportiva, Ochoa emprendió un proyecto centrado en una plataforma digital para generar oportunidades educativas y deportivas para la niñez mexicana.

La reacción del exportero ocurrió horas después, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.