Dedica Don Omar emotivo mensaje a México en el Día de la Independencia

En la grabación publicada en Instigará, Don Omar habló sobre la conexión que mantiene con los mexicanos, destaca elimparcial.com

El cantante de reguetón, originario de Villa Palmeras, San Juan, Puerto Rico, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que dejó en claro que el país se ha convertido en su segundo hogar. Acompañado de una fotografía frente a la bandera nacional y un video especial, el intérprete reafirmó el vínculo que lo une con el público mexicano.

Este año, Don Omar se unió a las celebraciones al expresar que se considera “más mexicano que el mole o el pozole”.

El amor que diversas figuras internacionales han mostrado por México ha sido constante, especialmente en fechas patrias como el 16 de septiembre, cuando artistas aprovechan para enviar mensajes de respeto y gratitud.

“México me enamoró y soy un orgulloso mexicano”, expresó el artista, al tiempo que recordó los momentos en los que, durante sus presentaciones, los asistentes lo recibieron con la frase: “¡Don Omar, hermano, ya eres mexicano!”.

El cantante aseguró sentirse parte de la nación al grado de proclamarse “un hijo más de México”, destacando la calidez de la gente y la cercanía que lo ha llevado a identificarse con la cultura y tradiciones del país.

El mensaje fue publicado este 16 de septiembre, día en que México conmemora el Grito de Independencia de 1810, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores, Guanajuato, hecho que marcó el inicio de la lucha armada contra el dominio español.

“Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos. Hoy celebro con ustedes y les deseo un Feliz Día de la Independencia!”, escribió en su cuenta de Instigará.

Además de unirse a las celebraciones patrias, Don Omar aprovechó para recordar a sus seguidores que se presentará en la Ciudad de México como parte del Coca Cola Flow Fest 2025, programado para el 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival, considerado uno de los más importantes del género urbano en América Latina, reunirá a destacados exponentes de la música urbana, y el intérprete de Danza Kuduro figura como una de las cartas fuertes del cartel.