Dedica Edén Muñoz el tema ‘Te voy a encontrar’ a Debanhi Escobar

“Me tiene demasiado sensible el caso de #debanhiescobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar es con mi música y hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a su ser querido, y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”, expresó el cantautor de temas como Chalino y Chale.

“Cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti, nada es lo mismo mi vida, como me haces falta, sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas, sigo mirando tus fotos, y sigo también sin perder la esperanza , ha sido un infierno este tiempo lo sé, no me sabe vivir si tú no estás, como me haces falta”, versa la canción que lleva por título “Te voy a encontrar”.

La canción ha emocionado mucho a sus fans, quienes ven este tema como un homenaje a Debanhi y las demás personas que han sido víctimas de desaparición, haciéndoselo saber en los comentarios.

“Con un nudo en la garganta durante toda la canción, lo admiro demasiado, y agradezco la empatía que tiene ante la situación, de verdad”

“Woooow! Hermosas palabras que llegan al corazón y hacen sentir bonito, Dios bendiga tu vida y mucha luz para quienes siguen buscando a alguien, y para quienes siguen esperando ser encontrados. Dios nos cuide a todos” señaló Olga Martínez.

“Con un nudo en la garganta la escuché que bonita canción con un gran mensaje para todos los que buscan a un ser querido edén Muñoz siempre tan bello y noble gracias y bendiciones para todos” expresó Sandra Aguirre.

“Gran mensaje qué deja la canción, llega hasta el corazón, esta canción nos debe de hacer reflexionar para qué ya no se pierdan más vidas. Muy bien de tu parte Edén”, escribió Bladimir Martínez.