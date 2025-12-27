Dedica Emiliano Aguilar un mensaje especial a su familia materna

De acuerdo con información, los contenidos compartidos no solo funcionaron como felicitaciones decembrinas, sino también como señales claras de un distanciamiento que, hasta ahora, no muestra indicios de reconciliación.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, el cantante dejó ver, una vez más, la distancia que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y con sus hermanos.

La relación entre José Emiliano Aguilar y la dinastía Aguilar volvió a ser tema de conversación tras una serie de publicaciones realizadas durante las celebraciones navideñas.

Durante Navidad, Emiliano Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes dedicadas exclusivamente a las mujeres de su familia materna. En el mensaje principal escribió. “Feliz Navidad a estas mujeres chin*, hermosas, las quiero”, en referencia directa a su madre, Carmen Treviño, y a sus abuelas.

En el mismo texto destacó el apoyo que ha recibido de ellas con frases como “las quiero machín, hasta la muerte” y añadió un mensaje dirigido a su abuelo: “aquí andamos, abuelito, no me voy a rendir”, escribió.

La ausencia de cualquier mención a Pepe Aguilar, Ángela, Leonardo o Aneliz Aguilar fue interpretada por usuarios como una confirmación del quiebre familiar, detalla elimparcial.com

Las publicaciones llamaron la atención por lo que incluyeron y por lo que dejaron fuera. Emiliano centró su mensaje en su familia materna, a la que reconoció como su principal red de apoyo. En contraste, no hubo referencias a la rama Aguilar, lo que reforzó la percepción de un distanciamiento definitiva.

En redes sociales, seguidores señalaron que la omisión no parecía casual, sino coherente con declaraciones previas del cantante sobre su situación familiar.

Además de las felicitaciones, Emiliano publicó un comentario que generó debate. En tono irónico escribió: “Espero que puedan revelar los secretos familiares en la mesa y que nadie se quede con ninguna duda, como yo”, dijo.

Aunque posteriormente dio a entender que se trataba de una broma, el mensaje fue interpretado como una indirecta a los conflictos internos de la dinastía Aguilar.

La reacción no se hizo esperar. Algunos usuarios lo animaron a hablar con frases como “hay que revelar ya” o “tú sigue adelante por ti”. Incluso figuras del espectáculo, como Maribel Guardia, reaccionaron enviándole mensajes de apoyo y bendiciones.

Hasta ahora, Emiliano Aguilar ha sido claro al respecto. En una entrevista reciente en el programa Ventaneando, el cantante afirmó: “Yo ahorita no quiero nada que ver, no me interesa ahorita”, al referirse a su relación con su padre y sus hermanos.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que el distanciamiento no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de desacuerdos acumulados a lo largo del tiempo.