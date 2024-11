Dedica Frida Sofía un video especial para su abuela Silvia Pinal

En el video, la nieta de Silvia Pinal aparece en un ambiente sombrío, en lo que parece ser una recámara oscura, sin iluminación directa.

En la penumbra, se puede ver tenuemente la silueta de Frida Sofía, quien llora desconsoladamente mientras expresa sus sentimientos tras la muerte de su abuela. Su voz quebrada transmite el profundo dolor que siente al enfrentar la partida de una de las figuras más importantes y tristes de su vida, señala excelsior.com

“Hoy, más que nunca, me doy cuenta que la vida es frágil. Tan frágil. Hoy, más que nunca, le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos. Momentos que valen, pero que, más bien, no tienen precio”, expresa Frida Sofía.

En este emotivo video, Frida Sofía no solo expresó su tristeza, sino también su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de compartir momentos gratos con Silvia Pinal.

Con una voz llena de emoción, la hija de Alejandra Guzmán reveló que, aunque la muerte de su abuela le duele profundamente, se siente agradecida por todo lo vivido y por el amor que compartieron.

También, confesó que, en los últimos momentos de Silvia Pinal, tuvo la oportunidad de despedirse de su abuela, lo que la llenó de consuelo. Además, le pudo expresar su amor, algo que Frida Sofía consideró un verdadero regalo.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar; que la espera Viri, su hija; que la espera mi hermana, Natasha, para recibirla en la gloria de Dios, como la reina que es y así es y así fue. Entonces, eso fue lo más bonito de esta desgracia”, añadió.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar después de que Frida Sofía compartió el video de su despedida tras la muerte de Silvia Pinal. Muchos de sus seguidores expresaron su condolencia a la nieta de la diva del cine mexicano.

De igual manera, algunos internautas se sintieron aliviados al saber que Frida Sofía había tenido la oportunidad de despedirse de su abuela, Silvia Pinal, antes de que falleciera.

A través de este video, Frida Sofía compartió con el mundo una de las despedidas más importantes de su vida, y aunque el dolor por la muerte de Silvia Pinal es inevitable, su mensaje de agradecimiento y amor dejó claro que, a pesar de la tristeza, hay algo positivo en poder decir adiós y saber que uno hizo todo lo posible para brindar amor en vida.