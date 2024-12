Dedica Julio Iglesias emotivo mensaje a Raphael, tras su hospitalización

Julio Iglesias publicó un mensaje de apoyo al cantante Raphael tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación de un especial de Navidad.

“Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, compartió en sus redes sociales.