Un nuevo tema lanzó Shakira y esta vez dedicada sus hijos: Acróstico.

Se trata de una balada en la que la colombiana reconoce que hubiera querido que no la vieran llorar ni vieran su fragilidad, pero promete por ellos fortaleza.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos, Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice la letra de la canción.