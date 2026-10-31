$!Dedican Christian Nodal y Ángela Aguilar, un altar a sus familiares en el Día de Muertos

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en redes sociales con motivo de la celebración del Día de muertos. La pareja compartió una serie de imágenes de su espectacular ofrenda.

Aunque el montaje destacó por su tamaño y los elementos que hacen homenaje a los fallecidos de la familia Aguilar, hubo una fotografía en particular que se llevó las miradas: aquella en la que los cantantes posan frente a la ofrenda muy románticos.

La imagen, publicada por Ángela en Instagram, contrasta con la monumental decoración que tienen detrás. Para la ocasión, Christian vistió de negro y dejó a la vista parte de los tatuajes de sus brazos y cuello. Ángela también optó por un atuendo oscuro.

La cantante acompañó la publicación con la canción Cuando dos almas, que interpreta junto a su hermano Leonardo Aguilar, una elección que sumó un tono sentimental a la fotografía, detalla quien.com