Dedican Hilary Duff y Nick Carter emotiva despedida a Aaron Carter

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, aseguró Carter en su publicación.

Agregó que “extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”, resaltó el cantante.

En 2019, Nick anunció que tanto él como su hermana, Angel, solicitaron una orden de restricción contra Aaron, ya que tenía “intenciones de matar a mi esposa y a mi hijo por nacer”, explicó el cantante de 42 años en un comunicado.

“Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya pedido que busquemos una orden de restricción contra nuestro hermano Aaron”, escribió Nick en ese momento. “No nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia”.

Mientras que en Twitter, Aaron reaccionó a la solicitud: “Así que mi hermano acaba de recibir una orden de restricción en mi contra. Y me acaban de entregar jajaja. Cuídate Nick Carter hemos terminado de por vida”, continuó. “No lo he visto en cuatro años. Y no tengo la intención de hacerlo... Estoy asombrado por las acusaciones que se hacen en mi contra y no le deseo daño a nadie, especialmente a mi familia”.

En ese mismo año se reveló en medios de comunicación como CNN que fue diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca.