Defiende Antonio Banderas los valores humanos ante la IA, en encuentro con el Papa León XIV

Antonio Banderas ha defendido la primacía de los valores humanos frente al avance tecnológico durante su intervención ante el papa León XIV en el encuentro con representantes de la sociedad civil celebrado este domingo en el Movistar Arena de Madrid. Durante su discurso, el actor y director malagueño confesó sentirse una víctima del “hechizo de Dios”, una expresión con la que ha evocado la profunda relación que ha mantenido con la fe y con la Iglesia a lo largo de su vida. Ante el Pontífice, Banderas ha subrayado la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté guiado por principios éticos y al servicio de las personas, detalla eleconomista.es

Un Antonio Banderas emocionado participa en el encuentro con el Papa León XIV que se celebra en estos momentos en el Movistar Arena de Madrid:



"La Iglesia Católica ha sido el mayor productor de arte de la Historia".



Termina citando a San Agustín: "Decís vosotros que los tiempos... pic.twitter.com/CtevBTXuuU — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 7, 2026

“La Inteligencia Artificial tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés”, ha afirmado el actor, quien ha alertado sobre la importancia de preservar la dimensión humana en una época marcada por la rápida expansión de las nuevas tecnologías. Las palabras de Banderas coinciden con algunas de las reflexiones expresadas por León XIV en su primera encíclica, en la que el Papa llamó a “desarmar” la Inteligencia Artificial y advirtió de los riesgos que puede entrañar un uso inadecuado de esta tecnología. En ese documento, el Pontífice manifestó su preocupación por la posibilidad de que se normalicen nuevas formas de explotación laboral tanto en el desarrollo como en la aplicación de sistemas de IA. En un tono especialmente emotivo, el actor también ha repasado su vínculo con la Iglesia desde su infancia en Málaga, cuando soñaba con convertirse en actor. Según explicó, esa relación ha acompañado su trayectoria personal y profesional y ha influido de manera decisiva en su concepción del arte.

La intervención del actor ha sido una de las más destacadas del encuentro celebrado en Madrid.