Defiende Carín León los altos precios de su restaurante en Hermosillo

Algunos usuarios criticaron el precio de ciertos tacos y especialidades, especialmente aquellos elaborados con carne Wagyu, una de las más exclusivas del mundo.

En una conversación relajada, llena de anécdotas y humor, el artista recordó el “mitote” que se armó en redes sociales cuando comenzaron a circular imágenes del menú de su restaurante.

Durante su participación en el popular podcast La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, el intérprete de Primera Cita explicó que el concepto de su negocio va más allá del costo de los platillos.

El cantante sonorense Carín León habló abiertamente sobre la controversia que surgió en torno a los precios de su restaurante El Coyote del Norte, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Lejos de incomodarse, Carín León tomó el tema con naturalidad y defendió la propuesta culinaria y cultural que diseñó junto a sus socios.

Durante la charla, Slobotzky y Ricardo Pérez abordaron directamente la controversia, recordando que el restaurante generó numerosas reacciones en Hermosillo y en otras partes del país.

Carín explicó que uno de los principales ingredientes del menú es la carne Wagyu, un producto premium cuyo precio es considerablemente más alto que el de otros cortes tradicionales, detalla elimparcial.com

“Ya se está haciendo Wagyu en Sonora, de hecho uno de mis socios ahí en la taquería El Coyote del Norte, aprovechando el comercial, que tienen que ir, cuando vayan les va a gustar”, comentó entre risas.

“Nos fue muy bien, hubo por ahí el mitote de que estaba muy caro, pero pues es Wagyu...y hablan del taco de frijoles y eso, pero la neta creamos el lugar, la experiencia”.

Con estas palabras, dejó claro que el objetivo del restaurante no es competir con una taquería convencional, sino ofrecer una propuesta gastronómica distinta y cuidada en cada detalle.

El Coyote del Norte abrió sus puertas en Hermosillo con un concepto que mezcla alta cocina, música regional mexicana y un ambiente inspirado en la cultura del norte del país.

Carín León explicó que el lugar reproduce exclusivamente discos de vinilo de regional mexicano de décadas pasadas, lo que genera una atmósfera muy particular.

“Tocamos puros viniles del regional mexicano de los 80 para abajo, entonces es como Ramón Ayala, Cadetes de Linares, Invasores de Nuevo León”, relató.

Además, el restaurante ofrece una experiencia denominada “Otakase”, una adaptación del tradicional omakase japonés, pero enfocada en tacos.

“Es como Omakase, pero de tacos. Les llevamos la parrilla y te están preparando todos estos tacos que no están en el menú, como el de lengua, el de molleja y otros cortes especiales”.

Según explicó, esta dinámica permite a los comensales disfrutar de un recorrido gastronómico con preparaciones exclusivas y atención personalizada.

Parte de la controversia se originó porque algunos cortes utilizados en El Coyote del Norte se elaboran con carne Wagyu, famosa por su marmoleo, textura y sabor.

Dependiendo de la calidad y origen, un kilo de Wagyu puede costar varios miles de pesos, lo que impacta directamente en el precio final de los platillos.

Carín León reconoció que el restaurante no está pensado para todos los presupuestos, pero defendió que existe un público dispuesto a pagar por una experiencia premium.

“Hay target para todo”, comentó durante la conversación, subrayando que cada negocio tiene su nicho y su propuesta específica.

A pesar de las críticas iniciales, Carín León aseguró que el restaurante ha tenido una excelente recepción.

“Sí nos ha ido muy cabrón en El Coyote del Norte”, afirmó. El cantante dejó ver que la polémica, lejos de perjudicar al negocio, ayudó a generar publicidad y curiosidad entre los consumidores.

“Hicieron un mitotazo ahí por los precios, pero sorry... y gracias por la publicidad”, dijo entre carcajadas. La declaración provocó la risa de Ricardo Pérez y Slobotzky, quienes coincidieron en que el revuelo terminó favoreciendo al restaurante.

El proyecto gastronómico representa una nueva faceta para Carín León, quien continúa consolidándose como uno de los artistas más exitosos del regional mexicano.

Originario de Hermosillo, Sonora, el cantante ha logrado posicionarse en escenarios internacionales y al mismo tiempo expandir su presencia en otros sectores, como el empresarial.

El Coyote del Norte se suma así a la lista de proyectos personales del intérprete, quien ha demostrado interés por compartir con el público su gusto por la música, la comida y la cultura sonorense.