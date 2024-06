El cantante de regional mexicano Christian Nodal salió en defensa la también intérprete Ángela Aguilar, luego de una ola de comentarios y críticas tras hacer oficial su relación.

A través de Instagram, Nodal aseguró en su relación con la argentina Cazzu nunca hubo terceros y que terminó simplemente porque muchas veces el amor ya no funciona.

“Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron de que Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme, me andan inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo al inicio del video.

“Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida, nosotros somos figuras públicas, somos artistas pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, a la que por siempre voy amar y a cuidar”.