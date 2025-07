Desde el estreno de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, la figura de Florinda Meza ha vuelto a dar de qué hablar. La producción, centrada en la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, ha reavivado antiguas controversias en torno a su legado, generando reacciones entre el público y personalidades del espectáculo.

En este contexto, la actriz y productora ha sido blanco de críticas, pero también ha recibido apoyo de varios colegas, entre ellos el actor Francisco Gattorno, informó elimparcial.com

Gattorno, quien compartió créditos con Meza en la primera versión de la telenovela La Dueña, salió en su defensa con un mensaje claro y contundente. Durante una reciente declaración, el actor expresó su agradecimiento hacia la viuda de Chespirito, destacando su compromiso, profesionalismo y pasión por la actuación.

“La verdad me parece muy injusto. Gracias a Florinda Meza, no me canso de decirlo. La productora más apasionada con la que he trabajado, la más profesional. Nunca había nadie tan al tanto de cada detalle en el escenario”, afirmó Gattorno.