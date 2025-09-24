Defiende Jimmy Kimmel la libertad de expresión al regresar a su programa

Luego de seis días fuera del aire, Jimmy Kimmel regresó a su programa Jimmy Kimmel Live! con un monólogo cargado de emoción.

Después de haber sido suspendido casi una semana por comentarios controvertidos relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Kimmel aclaró en un monólogo emotivo sus polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, defendió la libertad de expresión.

Desde el inicio del episodio, Kimmel fue recibido con ovaciones de pie y vítores del público. Durante su discurso, su voz se quebró en varios momentos mientras afirmaba que nunca fue su intención hacer broma del homicidio ni responsabilizar a ningún grupo en particular.

“Entiendan que nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven hombre. No creo que haya nada divertido en ello”, dijo, visiblemente afectado.

“Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente fue un individuo profundamente perturbado. En realidad, ese era el punto contrario al que intentaba hacer”, dijo.

También mencionó a las figuras conservadoras Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul, reconociéndolos por haber defendido públicamente la libertad de expresión y por criticar a la administración Trump, de acuerdo con quien.com.

“No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no en televisión y debemos confrontarlo”, dijo.

“He escuchado hablar mucho sobre lo que debía o no decir esta noche y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a marcar una gran diferencia”, reconoció.

“Este programa no es importante. Lo que es importante es que vivamos en un país que nos permita tener un programa como este”, subrayó.

Durante la transmisión, resaltó el gesto público de perdón de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, quien perdonó al presunto asesino de su esposo. “Me conmovió profundamente”, dijo Kimmel, con la voz áspera.