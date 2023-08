Juanes es uno de los cantautores latinos más reconocidos desde hace muchos años, pues desde hace 23 años llegó para entrar en el gusto de la gente y nunca más salir de ahí, el colombiano se caracteriza por la innovación constante en sus canciones y ahora ha hablado sobre los corridos tumbados.Ante esto y previo a su concierto en el Auditorio Nacional, el colombiano Juanes, famoso por temas como La Camisa Negra o Mala gente habló sobre

esta censura musical que se está viviendo en México , diciendo lo siguiente.

“Yo no sé si la prohibición es algo que ayuda, porque generalmente la música que escuchamos es el reflejo de la sociedad que construimos, entonces, criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema, la música al final es arte, una forma de expresión, aunque no es que disfrute la apología al crimen ni a nada de esas cosas pero puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma y maten a alguien”, resaltó el cantante