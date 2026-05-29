Defiende Keanu Reeves a director que cometió fraude millonario a Netflix

En el documento, Reeves describió a Rinsch como “un artista excepcional” y aseguró que, aunque no conoce todos los detalles legales del caso, considera importante que exista compasión en el momento de dictar sentencia, señala quien.com

De acuerdo con documentos judiciales retomados por Variety, el actor envió una carta al juez federal Jed Rakoff para solicitar “benevolencia y misericordia” en la sentencia que enfrentará el cineasta el próximo 29 de junio.

Keanu Reeves sorprendió al intervenir públicamente en el proceso judicial contra Carl Rinsch, director de 47 Ronin , quien fue condenado por fraude tras desviar millones de dólares destinados a una producción de Netflix.

Carl Rinsch fue declarado culpable en diciembre de 2025 por fraude y lavado de dinero, después de que fiscales estadounidenses demostraran que utilizó fondos de Netflix para gastos personales en lugar de completar la serie de ciencia ficción White Horse.

Según la investigación, Netflix entregó millones de dólares para desarrollar el proyecto, pero parte del dinero terminó invertido en criptomonedas, autos de lujo, muebles costosos y otros artículos personales. Entre las compras señaladas por la fiscalía aparecieron Rolls-Royce, un Ferrari y artículos de lujo adquiridos mientras la serie permanecía inconclusa.

La plataforma también busca recuperar el dinero perdido y cubrir costos legales derivados del proceso.

La relación entre Reeves y Rinsch comenzó durante el rodaje de 47 Ronin, una superproducción de fantasía inspirada en la leyenda japonesa de los samuráis. Aunque la película tuvo un desempeño discreto en taquilla, ambos mantuvieron contacto profesional y personal a lo largo de los años.

En su carta, Reeves sugirió que el comportamiento de Rinsch podría estar relacionado con tendencias al “autosabotaje”, aunque aclaró que no pretendía justificar sus acciones.

La postura del actor ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos admiradores destacan su lealtad y empatía, otros cuestionan que una figura de Hollywood intervenga públicamente en favor de una persona condenada por fraude millonario.

Hasta ahora, ni Reeves ni Netflix han emitido declaraciones adicionales sobre el caso, que se ha convertido en uno de los escándalos financieros más comentados de la industria del entretenimiento reciente.