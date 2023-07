Y con motivo de anunciar un paro histórico, dio un encendido discurso que se convirtió en furor, al anunciar el paro total de los actores y actrices de Hollywood, al no llegarse a un acuerdo entre la entidad, SAG-AFTRA, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

Por ello, en una conferencia de prensa, Fran no dudó en levantar la voz a la hora de defender el trabajo y criticar duramente a las empresas que se niegan a darle al sector lo que se merece: “Tenemos un problema. Somos víctimas de una entidad codiciosa”.

“Es algo muy serio que afecta a miles, si no a millones de personas en todo este país y en todo el mundo. No solo los miembros de este sindicato, sino también las personas que trabajan en otras industrias que sirven a las personas que trabajan en esta industria. No teníamos otra opción.