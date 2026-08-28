Defiende Natanael Cano los corridos tumbados con su disco ‘Natanael Cano Vol. 1’

Natanael Cano defendió su pasión por los corridos tumbados durante la listening party de su nuevo álbum, Natanael Cano Vol. 1, realizada el 27 de agosto en el Pepsi Center de la Ciudad de México.
Durante el encuentro con sus seguidores, el cantante sonorense habló sobre la situación que atraviesa el género y las críticas que ha recibido.
A pesar de la polémica y las restricciones que enfrentan algunos corridos, Cano aseguró que continuará escribiendo e interpretando este tipo de música.
El artista presentó los 15 temas que integran su nuevo material, cuyo título, explicó, representa el inicio de una nueva etapa en su carrera. La escenografía estuvo inspirada en el desierto de Sonora, como homenaje a su tierra natal, señala monitorexpresso.com
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Durante la noche también recordó a Ariel Camacho, a quien señaló como una de sus principales influencias, y le dedicó la interpretación de En Vela.
La presentación contó además con invitados como Gabito Ballesteros, con quien interpretó Pa la maña y La Cherokee, y Javier Rosas, quien se unió para cantar Nos vamos de dance. Cano también sorprendió al público con un fragmento a capela de Cuerno Azulado, uno de sus temas más polémicos.
Natanael Cano Vol. 1 ya está disponible y servirá como antesala de sus próximos conciertos en la Ciudad de México, programados para el 18 y 19 de septiembre en el Estadio GNP.