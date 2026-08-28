Defiende Natanael Cano los corridos tumbados con su disco ‘Natanael Cano Vol. 1’

Natanael Cano defendió su pasión por los corridos tumbados durante la listening party de su nuevo álbum, Natanael Cano Vol. 1, realizada el 27 de agosto en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Durante el encuentro con sus seguidores, el cantante sonorense habló sobre la situación que atraviesa el género y las críticas que ha recibido.

A pesar de la polémica y las restricciones que enfrentan algunos corridos, Cano aseguró que continuará escribiendo e interpretando este tipo de música.

El artista presentó los 15 temas que integran su nuevo material, cuyo título, explicó, representa el inicio de una nueva etapa en su carrera. La escenografía estuvo inspirada en el desierto de Sonora, como homenaje a su tierra natal, señala monitorexpresso.com