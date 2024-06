Los actores y directores Diego Luna y Gael García Bernal presentaron Estado de silencio, un documental que retrata la violencia contra los comunicadores independientes en México.

Durante su proyección en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, en Nueva York, Diego Luna externó su esperanza de hacer visible esta problemática que enfrentan los corresponsales de su país natal.

“Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no está consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, expresó el artista de 44 años.