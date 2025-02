Deja atrás Drake su pelea con Kendrick Lamar en su nuevo disco

Drake acaba de lanzar su nuevo álbum junto a Partynextdoor, y con él, ha dejado claro que está listo para pasar página en su famoso conflicto con Kendrick Lamar.

En la canción Gimme a Hug, el rapero canadiense no solo menciona la rivalidad, sino que también responde al impacto de Not Like Us, el tema de Lamar que lo acusó de ser pedófilo durante el Super Bowl, frente a 127 millones de personas.

La letra de Drake inicia con una clara referencia a un comentario previo de Kanye West, quien en un podcast mostró su deseo de ver el “fin” de Drake en la cima del rap. A través de la frase “Drake elimination, fake intimidation,” muchos interpretan que Drake estaría respondiendo a esa presión de West.