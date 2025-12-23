Espectáculos
|
Colaboración futura

Deja Belinda abierta la posibilidad de un dueto junto a Cazzu

Tras su encuentro, Belinda aseguró que no se dio la oportunidad de hablar de una colaboración, pero sí dejó claro que no se cierra a esa posibilidad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/12/2025 14:38
23/12/2025 14:38

La mexicana Belinda y la argentina Cazzu, dos de las cantantes femeninas más relevantes del momento, se encontraron el pasado 21 de noviembre en una entrega de premios. El encuentro rápidamente se hizo viral y generó emoción entre sus fans, pues ellas se mostraron amables, intercambiaron algunas palabras y hasta se tomaron fotos juntas.

En entrevista para Quién, Belinda habló de ese encuentro, de la admiración que tiene por la argentina y de la posibilidad de hacer un dueto.

Muy sincera, la mexicana con raíces españolas aseguró que no se dio la oportunidad de hablar de una colaboración: “Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya”, dijo.

No obstante, Beli dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”.

Semanas antes, Cazzu también fue cuestionada al respecto y coincidió en que no es el mejor momento para hacerlo, pero tampoco se cerró a la posibilidad, señala quien.com

La artista argentina explicó que, con la atención mediática puesta en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional en este momento. A pesar de descartar una colaboración por el momento, Cazzu no escatimó en elogios hacia Belinda.

Destacó su talento, su capacidad de adaptación y la forma en que ha seguido creciendo pese a los cambios en la industria. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, señaló la cantante.

#Colaboración
#Belinda
#Cazzu
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube