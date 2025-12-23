Deja Belinda abierta la posibilidad de un dueto junto a Cazzu

La mexicana Belinda y la argentina Cazzu, dos de las cantantes femeninas más relevantes del momento, se encontraron el pasado 21 de noviembre en una entrega de premios. El encuentro rápidamente se hizo viral y generó emoción entre sus fans, pues ellas se mostraron amables, intercambiaron algunas palabras y hasta se tomaron fotos juntas.

En entrevista para Quién, Belinda habló de ese encuentro, de la admiración que tiene por la argentina y de la posibilidad de hacer un dueto.

Muy sincera, la mexicana con raíces españolas aseguró que no se dio la oportunidad de hablar de una colaboración: “Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya”, dijo.

No obstante, Beli dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”.