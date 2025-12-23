Deja Belinda abierta la posibilidad de un dueto junto a Cazzu

La mexicana Belinda y la argentina Cazzu, dos de las cantantes femeninas más relevantes del momento, se encontraron el pasado 21 de noviembre en una entrega de premios. El encuentro rápidamente se hizo viral y generó emoción entre sus fans, pues ellas se mostraron amables, intercambiaron algunas palabras y hasta se tomaron fotos juntas.
En entrevista para Quién, Belinda habló de ese encuentro, de la admiración que tiene por la argentina y de la posibilidad de hacer un dueto.
Muy sincera, la mexicana con raíces españolas aseguró que no se dio la oportunidad de hablar de una colaboración: “Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya”, dijo.
No obstante, Beli dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”.
Semanas antes, Cazzu también fue cuestionada al respecto y coincidió en que no es el mejor momento para hacerlo, pero tampoco se cerró a la posibilidad, señala quien.com
La artista argentina explicó que, con la atención mediática puesta en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional en este momento. A pesar de descartar una colaboración por el momento, Cazzu no escatimó en elogios hacia Belinda.
Destacó su talento, su capacidad de adaptación y la forma en que ha seguido creciendo pese a los cambios en la industria. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, señaló la cantante.