Deja Bobby Pulido la música para incursionar en la política

“Estoy muy emocionado y agradecido expresó Bobby, durante una plática. Después de casi 30 años de carrera, poder despedirme de los escenarios con este concepto, que me permitió cantar con mis amigos, es algo para agradecer”, contó.

En el álbum Pulido interpreta a su estilo una canción de cada artista invitado y el resultado final fueron tantos temas, que se tuvo que recopilar el material en dos volúmenes, señala milenio.com

“Es diferente cantar una canción como Dígale de David Bisbal con mi estilo; luego, poder hacerlo con él y que se haya puesto la texana, para mí es mágico. Hacer una canción como Sergio el bailador con Bronco, que es icónica, no tiene precio. El proyecto ha salido mejor de lo que yo esperaba”, aseguró emocionado.

En este material también incluyó un tema con su papá, el legendario pionero de la música tejana Roberto Pulido, que Bobby considera todo un gran regalo, pues pudo volver a compartir un estudio con el músico de 75 años.

Y aunque le faltaron algunos amigos, con quienes no pudo hacer coincidir agendas, el resultado lo tiene muy orgulloso. La grabación se hizo durante diciembre del año pasado en Monterrey, Nuevo León, y en ambos discos participaron estrellas de la talla de David Bisbal, Alicia Villarreal, Bronco, Majo Aguilar, Los Socios del Ritmo y Kinky.

“Dios nos ayudó a alinear todo, tuve que aprenderme las canciones de ellos y ensayarlas en un chequeo de sonido y cantarlas en vivo esa noche. Esto habla del talento que hubo aquella noche, normalmente los amateurs dicen deja ensayo unos días, pero nosotros no tuvimos ese tiempo”, detalló.

El Auditorio Nacional para Pulido representa un lugar muy importante, porque lo más cercano que había estado a este recinto, fue cuando cantó un concierto privado, que dio para una empresa, ahí se puso la meta de cantar un día en ese escenario, donde han pasado grandes figuras nacionales e internacionales.

“El Auditorio Nacional es de los escenarios más prestigiosos en la república mexicana y es el venue más fregón, sé que es un monstruo y México también lo es, no he cantado mucho en esta región, poder cantar ahí es un gran honor y sé que va a ser una noche mágica y especial”, puntualizó.

Dejar la carrera como cantante, aseguró que tiene un motivo, pocos conocen que le apasiona la política. Pulido estudió la carrera de ciencias políticas en la Universidad de St. Mary´s, en San Antonio, Texas, compartió que desde pequeño tuvo el sueño de servir y en el camino la música le coqueteó, que se sumó al haber heredado el talento de su padre, quien es un reconocido músico texano y por eso se decidió por el lado artístico.

“La verdad no me ha ido mal en mi carrera, tengo 52 años y a esta edad empiezo a pensar en mi legado, en ¿qué voy a dejar para mis hijos y nietos? El legado de la música es algo bastante bueno y muy padre, pero siento que estoy desperdiciando una parte de mí, que sé que existe y puede proponer cosas importantes para el futuro de mis hijos y no quiero irme sin probar la posibilidad de hacerlo”, aseveró.