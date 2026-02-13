Deja Christian Nodal de seguir a sus papás en redes sociales

El cantante Christian Nodal ocupa titulares por un presunto distanciamiento familiar que se habría reflejado en redes sociales. Recientemente, sus seguidores notaron que el intérprete dejó de seguir en Instagram a varios miembros de su familia, incluidos sus papá y su hermana.

Christian Nodal dejó de seguir en Instagram a Silvia Cristina Nodal Jiménez y a Jesús Jaime González Terrazas, sus padres, así como a su hermana Amely, lo que despertó especulaciones sobre un posible conflicto familiar. Esta acción se dio en medio de un proceso judicial que el cantante mantiene con Universal Music Group.

El contexto de este movimiento en redes coincide con un giro en su defensa legal en el caso contra la disquera. Según medios y reportes del programa Ventaneando, varios abogados que formaban parte del equipo jurídico que defendía a Nodal presentaron su renuncia al caso.