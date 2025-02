$!Deja la ‘Reina del Pueblo’ un emblemático legado musical

El mundo de la música nuevamente está de luto, murió la cantante veracruzana Paquita la del Barrio, la llamada “Reina del Pueblo”, quien a los 77 años dijo adiós, dejando con ello un emblemático legado musical producto de más de cinco décadas de carrera.

Cantó con tanta rabia, con tanta gracia, con tanta picardía, que hasta los inútiles lloran hoy la muerte de Paquita La del Barrio. Ha muerto, Paquita, la cantante que llegó a la fama describiendo a los malos amores como “ratas de dos patas”, como “cucarachas”, como “malditas sabandijas”.

Francisca Viveros Barradas nació en Veracruz y desde niña mostró un talento natural para la cantada, sus pininos los hizo en la escuela primaria donde estudiaba.

Después de fracasar en su primer matrimonio, su marido resultó casado, Paquita decidió irse a la Ciudad de México, donde la fama le llegó tarde, pero donde encontró la felicidad en un segundo intento.

Cantante de toda la vida, empresaria y anfitriona de políticos y comensales que llegaban a comer su barbacoa y a escucharla cantar sus proclamas en contra del machismo, Paquita durante años canto solo en la capital, pero la fama internacional la esperaba en las canciones menos esperadas.

“Rata de Dos Patas”, “Taco placero”, “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco”, se convirtieron en himnos para miles de mujeres despechadas y para uno que otro inútil que se veía reflejado en la rabia de una mujer que supo llegar a los corazones de millones de personas.

Defensora de las mujeres engañadas

Paquita nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, donde fue criada por su tía Lucina, viviendo su infancia en la pobreza, aprendiendo cortar café, a vender pan, desempeñando todo tipo de labores que la pobreza le obligó a aprender en pueblo alejado a cinco horas de la ciudad.

La defensora de las mujeres por excelencia, gracias a su particular y directo estilo para interpretar la música popular mexicana, se ganó a pulso un lugar preferencial en el gusto de público, principalmente el femenino.

Fue a los 12 años cuando Paquita, empezó a cantar por los caminos que recorría montando a caballo, descubriendo así su talento, que años más tarde le daría gran fama, y quien, a petición de sus maestros, siempre le pedían que cantara en los festivales de la escuela, la cual por sus mismas carencias tuvo que abandonar, culminando únicamente su educación hasta la primaria.

Con su hermana Viola formó el dueto Las Golondrinas. Sus primeras presentaciones fueron en La Fogata Norteña, así como en salas de fiesta y antros de mala muerte en los que cantó boleros y rancheras con su particular estilo.

Llamada la “Reina del Pueblo” y “La Guerrillera del Bolero”, en sus canciones se expresa en contra del machismo normalizando el insulto, la denigración y la comparación del género masculino con roedores nocivos en sus canciones hasta convertirlo en una de las bellas artes.

Entre las más populares aparecen Cheque en blanco, Me saludas a la tuya, Tres veces te engañé y Rata de dos Patas, canción compuesta por Manuel Eduardo Toscano, quien la escribió para ella inspirada en el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El compositor aseguró que en su mente no tenía a la ex pareja de Paquita.