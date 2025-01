Su primer gran éxito, Celia, llegó a los primeros lugares en los rankings de popularidad a la semana de haber salido al mercado. Le siguen éxitos como Fanny, Cómo Te Extraño Mi Amor, Estelita, Libre, Solterito y Sin Nadie, Santiago Querido, Qué Tiene la Niña, Por Un Caminito, Sólo Una Vez, y muchos más.

Realizó su propio programa de televisión, titulado Bajo el Signo de Leo, en canal 9 de Argentina. En el año 1966 se casó con Mariett, elegida Miss Mar del Plata ese mismo año.

Decidieron mudarse a España, donde Leo continuó grabando, y nacieron éxitos como Mary es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, “Será posible amor”, entre otros.

En 1970, debido al gran éxito que estaban teniendo sus composiciones, decide mudarse junto a su familia a la capital azteca, donde se radicaría por los siguientes 10 años. Es el primer baladista que grabó con mariachis y obtuvo grandes éxitos.

México recibe a Leo Dan con gran afecto y se colocó al top de los rankings con temas como, Te he prometido, Esa pared, Toquen Mariachis, Canten, Mi última serenata, El radio está tocando tu canción, Pareces una nena, “Yo sé que no es feliz, Con nadie me compares y Mary es mi amor.

En 1980 decidió volver a su querida Argentina donde incursionó en el terreno de la política. Pero no abandonó la música y compuso éxitos como Más que un loco, Pídeme la Luna, Aquella noche de verano y Ojos Azules.

Leo Dan compuso más de 2000 canciones. Sus temas han sido grabados en diferentes géneros como romántico, folklore, tropical, cumbia, banda, tango, ballenato y rancheras. También sus composiciones han sido traducidas al italiano, portugués, alemán, francés, ingles y japonés.