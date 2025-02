Dejan fuera a Karla Sofía Gascón de los Premios BAFTA

Y aunque está nominada a Mejor Actriz por la muy polémica Emilia Pérez e hizo historia el mes pasado al convertirse en la primera actriz trans en ser considerada en esta categoría, no asistirá al show.

Aunque ya estaba más que cantado y lo único que es incierto es si asistirá a la gala de los Premios Oscar, Karla Sofía Gascón no será parte de los invitados a los premios BAFTA por lo que los representantes del filme que protagoniza no tendrán su presencia por tanto escándalo y problemas.

Desde que se difundieron sus comentarios, Gascón ha estado ausente en varias premiaciones de cine, como los Critics Choice Awards, los Premios del Sindicato de Productores (PGA) y los Premios Goya en España. BAFTA tampoco la incluyó en la lista oficial de asistentes, lo que indica que no estará presente en la ceremonia de este fin de semana.

La ceremonia será el domingo 16 de febrero por lo que los cinéfilos podrán disfrutar de este evento desde la transmisión en TNT Latinoamérica para la televisión por cable y en streaming desde la aplicación de Max.

Entre otras figuras que participarán en la entrega de los BAFTA se encuentran Adam Scott, Anna Kendrick, Camila Cabello, Chiwetel Ejiofor, Colman Domingo, Isabella Rossellini, James McAvoy, James Norton, Jesse Eisenberg, Letitia Wright, Leo Woodall, Lupita Nyong’o, entre otros.

En la parte musical de la ceremonia, la banda Take That interpretará Greatest Days, tema incluido en la película Anora. Además, el actor Jeff Goldblum tendrá una participación especial al tocar el piano durante el segmento In Memoriam.

Cónclave lidera las nominaciones en la ceremonia con 12 menciones, seguida por las 11 oportunidades de Emilia Pérez.