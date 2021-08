La historia del sinaloense César Millán, el famoso Encantador de Perros, llegará a la plataforma de Disney + , a partir del 13 de agosto.

Se trata del documental de entrenador nacido en Culiacán, en el que se cuenta la historia de sus inicios como inmigrante ilegal en Estados Unidos, hasta convertirse en todo un referente en el adiestramiento canino.

Este mes, los suscriptores de la plataforma de streaming podrán ver What If...?, la nueva serie de Marvel, las 4 temporadas de The Killing, sucesora espiritual de Seven y Black Widow, que aunque está disponible para suscriptores premiere, lo estará para todos a partir del miércoles 25.

Son casi 50 contenidos nuevos los que llegarán a Disney este mes, entre películas, series y documentales. A continuación se detallan.

Series imprescindibles