$!Deleita ‘Pop Concert’ con grandes éxitos generacionales

Titulos como “In the name of love”, de U2; “Angels”, de Robbie Wiliams; “Rolling in the deep”, de Adele; “Die with a smile” de Lady Gaga y Bruno Mars; o “Creep”, de Radiohead, sonaron por toda la Machado y el Centro Histórico, para el deleite de los amantes del pop.

El “Pop Concert” continuó hasta las 21:00 horas con éxitos como “Don’t stop believing”, de Journey; “All you need is love”, de The Beatles; “Sweet child of mine” de Guns n’ Roses; y “Dancing queen”, de ABBA, para finalizar con una lluvia de aplausos para los músicos dirigidos por Morales y Osuna.