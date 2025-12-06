Demanda Christian Nodal a Cazzu; señala haber dado más de 12 millones en manutención

El expediente detalla los puntos de desacuerdo entre ambos padres y la insistencia del cantante en regular de manera formal su convivencia con la niña, así como su participación en decisiones importantes para su desarrollo, señala quien.com

Según la emisión, la demanda, de carácter civil, fue ingresada ante un juzgado de lo familiar en Jalisco, en el cual Nodal comparece en ejercicio de la patria potestad y representación de su descendiente.

De acuerdo con información obtenida en Ventaneando, el documento judicial coincide con lo que el abogado del artista, César Muñoz, adelantó en un comunicado emitido en octubre pasado, donde negó que su representado incumpliera con la manutención de la menor o que se opusiera a que la niña viajara al extranjero con su madre.

La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu, mamá de su hija Inti, escaló de manera formal luego de que se confirmara que el cantante mexicano interpuso una demanda en un juzgado familiar de Jalisco.

De acuerdo con el programa, en el escrito, Nodal puntualiza los depósitos realizados por concepto de alimentos, asegurando que ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos en un periodo de 13 meses.

También señala que dichos pagos se entregaron a través de terceros y en efectivo, afirmando que esto se debió a una instrucción expresa de Cazzu, quien únicamente aceptaba recibir el dinero de esa manera en su natal Argentina.

La demanda también subraya la relevancia que Nodal otorga a mantener convivencia con Inti y participar activamente en su crianza.

Este argumento contrasta con las declaraciones recientes de Cazzu durante sus visitas a México, donde ha expresado que la manutención proporcionada por el sonorense no es suficiente y que existen desacuerdos en torno a la logística y responsabilidad compartida en torno a la menor. Otro punto del conflicto es el tema de los viajes al extranjero.

Cazzu ha afirmado públicamente que Nodal no permite que la niña salga de Argentina, lo que ha limitado su movilidad y oportunidades laborales. Sin embargo, la demanda presentada por el intérprete revela que, según su versión, es Cazzu quien se ha negado a autorizar la expedición del pasaporte mexicano de la niña, así como el trámite de una visa para que pueda viajar a Estados Unidos, país donde actualmente reside el cantante.

El documento judicial indica además que la madre habría condicionado su consentimiento para dichos trámites a un aumento en el monto de manutención, lo cual, según la narrativa de Nodal, podría constituir un acto de coerción.

Cazzu ha insistido en que es Nodal quien se niega a viajar a Argentina para convivir con la menor, generando así posiciones encontradas que alimentan el conflicto público y legal entre ambos.

Mientras la demanda sigue su curso en Jalisco, se espera que el caso avance en las próximas semanas. En paralelo, Cazzu ha asegurado que tiene planeado regresar a México con la niña en un futuro cercano, lo que podría permitir un nuevo intento de conciliación entre las partes o, por el contrario, detonar nuevos desacuerdos que deberán resolverse en tribunales.