Demanda Gloria Trevi a Ricardo Salinas Pliego, por 180 millones de dólares

El anuncio, difundido a través de un breve clip publicado por Berman en redes sociales, sacudió al mundo del espectáculo en México. En el fragmento se escucha a Trevi referirse directamente a los presuntos responsables de su encarcelamiento en Brasil a principios de los años 2000, acusando a la televisora del empresario —TV Azteca— y a la periodista Patricia Chapoy de haber “presionado a las autoridades” para su condena.

La cantante regiomontana Gloria Trevi dio a conocer —en un adelanto de entrevista con la escritora y periodista Sabina Berman— que interpuso una demanda por 180 millones de dólares contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

GLORIA TREVI DEMANDA A SALINAS POR 180 MILLONES DE DÓLARES “TvAzteca y Patricia Chapoy afirmaban que gracias a ellos fui enviada a prisión.”: @GloriaTrevi #LargoAliento Jue. 21:00 @canalcatorcemx Sab. 21:00 @CanalOnceTv pic.twitter.com/zkX0nuuDw6

La disputa entre Gloria Trevi y TV Azteca / Paty Chapoy tiene décadas de historia. Tras el polémico juicio que sufrió la cantante en Brasil, en 2000, diversos medios y programas de espectáculos atribuyeron su encarcelamiento a investigaciones mediáticas que la vincularon con un escándalo internacional.

Desde entonces, Trevi emprendió acciones legales en tribunales de Estados Unidos por difamación y daño moral en contra de quienes ella considera responsables de su caída mediática, señala elimparcial.com

Ahora, con la nueva demanda —y una cifra millonaria sobre la mesa—, la cantante busca no solo una compensación económica, sino que se reconozca públicamente lo que ella considera una injusticia histórica.

Según sus declaraciones para la entrevista con Sabina Berman, Gloria Trevi señala que TV Azteca y Patricia Chapoy asumieron un papel activo en su detención en Brasil. Asegura que esas afirmaciones provinieron de declaraciones hechas por la empresa mediática y su conductora, y no de denuncias formales.

La demanda, que ya estaría presentada en tribunales de Estados Unidos, reclama un monto de 180 millones de dólares como compensación por daños, perjuicios y difamación derivados de aquel episodio.

Aunque el fragmento difundido no detalla todos los puntos legales, Trevi anticipa que aportará pruebas documentales que respaldan sus señalamientos durante la emisión completa del programa.