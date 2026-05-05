Demandan a equipo de Kylie Jenner por violencia y abuso laboral

No pasa semana sin que el apellido Kardashian-Jenner esté involucrado en algún escándalo y, aunque muchas veces se trata de rumores, en esta ocasión no es así. Una segunda ex empleada de Kylie Jenner presentó una denuncia formal ante las autoridades por un ambiente laboral hostil y diversas formas de abuso y violencia. En esta ocasión, la denunciante es Juana Delgado Soto, quien, de acuerdo con Los Angeles Times, demandó a Kylie Jenner Inc., a la supervisora Itzel Sibrian, así como a Tri Star Services y La Maison Family Services, por discriminación racial, acoso, falta de pago de salarios y omisión para prevenir o corregir conductas indebidas en el lugar de trabajo.

Con base en las pruebas presentadas, la trabajadora habría sido objeto de burlas por su acento, origen y estatus migratorio, además de insultos constantes, en un caso similar al de la demanda interpuesta por Angélica Vásquez, también en Los Ángeles, señala vanguardia.com Soto afirmó que comenzó a trabajar para la dueña de Kylie Cosmetics en 2019 y que durante años se le habrían negado descansos para comer y reposar. Sin embargo, sostiene que la situación empeoró en 2023, cuando Sibrian asumió funciones de supervisión.