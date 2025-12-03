Demandan a Jada Pinkett Smith por presuntas amenazas

En la denuncia, Salaam describe un altercado ocurrido el 25 de septiembre de 2021 en el vestíbulo del Regency Calabasas Commons, durante una reunión privada por el cumpleaños de Will Smith.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, Salaam afirma que su relación con la familia Smith se fracturó después de negarse a realizar “gestiones de crisis” tras la polémica bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar de 2022.

Jada Pinkett Smith fue demandada por 3 millones de dólares por Bilaal Salaam, quien asegura haber sido cercano a Will Smith durante décadas, tras acusarla de presuntas amenazas físicas, presiones para firmar un acuerdo de confidencialidad y una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

Asegura que Pinkett Smith lo interceptó acompañada de varios miembros de su séquito y lo amenazó verbalmente por supuestamente compartir información privada del actor, señala milenio.com

Según la demanda, ella le habría advertido que “terminaría desaparecido o recibiría una bala” si continuaba hablando de asuntos personales de la familia, y le habría exigido firmar un acuerdo de confidencialidad “o de lo contrario”.

Salaam señala que su negativa provocó un distanciamiento inmediato, pero afirma que la tensión escaló meses después.

A finales de marzo de 2022, un amigo en común le pidió ayuda para manejar la crisis mediática generada después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock durante la ceremonia. Salaam sostiene que se negó a participar porque consideraba que las tareas asignadas eran “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

Tras esa decisión, según la demanda, comenzó a recibir amenazas y presiones del entorno de la pareja. El conflicto se intensificó cuando Pinkett Smith, en entrevistas posteriores, sugirió que Salaam intentaba extorsionarlos, lo que él considera una imputación falsa que dañó su reputación pública.

En su demanda también recuerda que Pinkett Smith declaró a TMZ que ella y Will emprenderían acciones legales por los señalamientos de Salaam; sin embargo, asegura que nunca se presentó ninguna denuncia formal y que esa declaración solo buscaba desacreditarlo.