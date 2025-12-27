Demandan a Kevin Costner por falta de pago de vestuario para su serie ‘Horizon’

El actor y director estadounidense Kevin Costner ha sido demandado por el impago del vestuario del segundo capítulo de la saga Horizon, que él mismo realiza, informó The Hollywood Reporter (THR). La producción, que llegó a un acuerdo en otra demanda por impago del alquiler de vestuario a principios de este año, también enfrenta procedimientos legales por incumplimiento de un contrato de cofinanciación con la distribuidora New Line Cinemas. Costner continúa buscando fondos para terminar las películas que componen esta saga de épicos westerns, mientras debe responder a la demanda por no pagar el alquiler del vestuario de Horizon: An American Saga Capítulo 2.

Western Costume presentó el lunes en un tribunal estatal de California una demanda por incumplimiento de contrato contra Costner y su productora, Territory Pictures. Exige aproximadamente 440 mil dólares por gastos de vestuario impagados, entre otras cosas, que incluyen presuntos daños a algunos de los trajes, según THR, señala milenio.com La demanda se presentó mientras Costner, con crecientes problemas legales y financieros, sigue adelante con sus planes para hacer culminar su proyecto.