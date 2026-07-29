Demandan a Paulina Rubio por incumplimento de un acuerdo

La denuncia fue difundida por el propio diseñador a través de sus redes sociales, donde explicó el proceso de elaboración del vestido, el esfuerzo de su equipo y las razones por las que decidió llevar el caso ante las autoridades. Hasta ahora, Paulina Rubio y su equipo no han emitido una postura pública sobre las acusaciones ni sobre el procedimiento legal mencionado, señala elimparcial.com

De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó después de que su equipo confeccionó una prenda en tiempo récord, pero nunca recibió el pago acordado ni una respuesta por parte de la representación de la artista.

El diseñador estadounidense Michael Costello aseguró que interpuso una demanda contra Paulina Rubio por el presunto incumplimiento de un acuerdo relacionado con un vestido de alta costura que la cantante utilizó durante su presentación en Coachella 2026.

Según el relato de Michael Costello, su taller aceptó el reto de diseñar y confeccionar un vestido exclusivo para la presentación de Paulina Rubio en el festival Coachella 2026 en menos de dos días.

La prenda consistía en un vestido mini de color plateado, bordado con cristales y acompañado de una capa ligera. El diseñador afirmó que el trabajo se realizó respetando el presupuesto previamente acordado y que la entrega se hizo dentro del plazo solicitado.

Sin embargo, sostuvo que, una vez entregado el diseño, el pago nunca llegó. También aseguró que los mensajes enviados al equipo de la cantante dejaron de recibir respuesta.

Uno de los puntos que más destacó el diseñador fue el impacto económico que, según él, tuvo este proyecto para su empresa.

Explicó que tuvo que pagar con recursos propios a las costureras y al personal que trabajó durante largas jornadas para terminar el vestido a tiempo. En su publicación señaló que el esfuerzo de quienes participaron en la confección merece ser reconocido y remunerado conforme a los acuerdos establecidos.

Para Costello, el problema no se limita al caso de una sola prenda, sino al cumplimiento de los compromisos entre artistas, representantes y diseñadores.

De acuerdo con información difundida por Infobae, la demanda presentada por Michael Costello no estaría relacionada únicamente con el vestido utilizado en Coachella 2026.

El proceso también incluiría otras piezas de alta costura que, presuntamente, fueron entregadas a Paulina Rubio bajo acuerdos temporales y que, según el diseñador, no fueron devueltas ni pagadas.

El mismo reporte señala que la notificación legal habría sido recibida por la cantante en mayo, mientras se encontraba en Miami atendiendo una audiencia relacionada con el proceso de custodia que mantiene con su ex pareja, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”.

Además de exponer el caso, el diseñador aprovechó su comunicado para hablar sobre las relaciones laborales dentro de la industria de la moda.

Señaló que la amistad o los vínculos profesionales no deberían utilizarse como argumento para retrasar o evitar el pago de un trabajo ya realizado. En su mensaje afirmó que, cuando existe un presupuesto acordado y el servicio fue entregado, el pago debe cumplirse conforme a lo pactado.